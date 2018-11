Počet samovrážd mladých ľudí v Japonsku dosiahol 30-ročné maximum

Dôvodom ich konania sú rodinné problémy, strach o budúcnosť či šikanovanie.

Tokio 5. novembra (TASR) - Počet samovrážd u japonských detí a mládeže je najvyšší za uplynulých 30 rokov, tvrdí japonské ministerstvo školstva. Od marca 2016 do marca 2017 si na život siahlo 250 žiakov tamojších základných a stredných škôl. Toto číslo je najvyššie od roku 1986, informovala v pondelok stanica BBC.



Dôvodom ich konania sú rodinné problémy, strach o budúcnosť či šikanovanie. Školy však tvrdia, že príčiny sú v približne 140 prípadoch neznáme, pretože žiaci nezanechali žiadne listy na rozlúčku.



Väčšina tých, ktorí spáchali samovraždu, mala zhruba 18 rokov.



Správa, ktorú zverejnila japonská vláda v roku 2015, skúma štatistiku detských samovrážd v rokoch 1972-2013, pričom najviac sa ich vyskytuje začiatkom školského roka. Celkový počet samovrážd klesol vlani v Japonsku na 21.000, uviedla polícia. Táto bilancia dosiahla vrchol v roku 2003, keď si vzalo život 34.500 Japoncov.



Počet detských samovrážd však zostáva relatívne vysoký, v krajine je to hlavná príčina úmrtí mladých ľudí. "Počet samovrážd študentov je stále vysoký, a to je alarmujúci problém, ktorý sa musí riešiť," povedal po zverejnení najnovších údajov predstaviteľ japonského rezortu školstva Noriaki Kitazaki.