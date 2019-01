Počet žiadostí o azyl v Dánsku sa v roku 2018 stabilizoval

V roku 2016 v Dánsku zaregistrovali 6266 žiadostí o azyl v porovnaní s 21.300 žiadosťami v roku 2015, keď do Európy prichádzala vlna migrantov z Turecka cez Grécko a štáty západného Balkánu.

Štokholm 23. januára (TASR) - V Dánsku zaregistrovali vlani 3523 žiadostí o azyl, čo je takmer ten istý počet ako v roku 2017. Informovalo o tom v stredu dánske ministerstvo pre imigráciu a integráciu.



Žiadatelia pochádzali najmä z Eritrey, Gruzínska a Sýrie. Najväčšou skupinou boli Eritrejčania so 656 žiadosťami, ktorí tvorili takmer pätinu žiadateľov. Ďalšími veľkými skupinami boli Sýrčania (598), Gruzínci (396), Iránci (196) a Maročania (181).



V roku 2016 v Dánsku zaregistrovali 6266 žiadostí o azyl v porovnaní s 21.300 žiadosťami v roku 2015, keď do Európy prichádzala vlna migrantov z Turecka cez Grécko a štáty západného Balkánu.



Dánsko začalo v roku 2016 s náhodnými kontrolami na hraničných priechodoch s Nemeckom vrátane terminálov pre trajekty a spoločnej pozemnej hranice.



Dánsko viackrát predĺžilo platnosť týchto kontrol, najnovšie v novembri o ďalších šesť mesiacov. Svoje rozhodnutie odôvodnilo bezpečnostnými hrozbami, ako aj potrebou kontroly toku migrantov.



Agentúra DPA pripomína, že Dánsko patrí do schengenského priestoru s 26 krajinami, ktorý umožňuje cestovať po Európe bez potreby pasov alebo hraničných kontrol.