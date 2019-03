Počúvajme mládež, čo hovorí o klíme: Myslí si nemecký denník

Študentka Thunbergová sa v Hamburgu pripojila k zhruba trom tisícom demonštrujúcich študentov, ktorí požadovali lepšiu ochranu životného prostredia.

Berlín 2. marca (TASR) - Švédska 16-ročná tínedžerka a ekologická aktivistka Greta Thunbergová sa v piatok pripojila k tisícom nemeckých žiakov na demonštrácii v Hamburgu a to inšpirovalo nemecký denník Hannoversche Allegemeine Zeitung (HAZ) k napísaniu komentára so záverom, že prišiel čas počúvať mládež.



V sobotňajšom komentári denník okrem iného uviedol: "V Európe je to takmer všade rovnaké: Kým zavedení politici sa zmietajú medzi kompromismi a zachovaním starého stavu, mladí ľudia sa snažia o revoltu a zmenu. V každej generácii sú príklady toho, ako mladí ľudia búrali zavedené systémy, aby vytvorili niečo lepšie. Počúvajme ich."



"Po najteplejšom februári od začiatku zaznamenávania počasia je už načase," dodal denník, citovaný tlačovou agentúrou DPA.



Thunbergovú účastníci akcie privítali ako popovú hviezdu, uviedol portál televíznej stanice Deutsche Welle. Samotná 16-ročná aktivistka však povedala: "Stredobodom pozornosti nie som ja, ale klíma, a na to by sme sa mali zamerať. Nejde tu o mňa."



Mladá Švédka prišla do Hamburgu z Bruselu, kde 21. februára podporila takzvaný pochod za klímu, na ktorom sa zúčastnilo asi 15.000 stredoškolákov.



Aktivistka vystúpila aj na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), na Svetovom hospodárskom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose či na 24. konferencii OSN o klimatickej zmene v poľskom meste Katovice.



Thunbergová vlani v septembri každý deň protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene, pričom Švédsko obviňovala z nedodržiavania parížskej klimatickej dohody.



Povzbudila tým tisíce školopovinných detí v Belgicku, Nemecku, Švédsku, Švajčiarsku či Austrálii, ktoré pod heslom "piatky za budúcnosť" usporiadali obdobné protesty vo svojich krajinách.