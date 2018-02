Podľa Berlusconiho je 600.000 migrantov pripravených spáchať zločin

Silvio Berlusconi sa takto vyjadril v televíznom interview v nedeľu, deň po tom, čo údajného krajne pravicového extrémistu zatkli pre streľbu do šiestich Afričanov v stredotalianskom meste Macerata.

Rím 5. februára (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi vyhlásil, že 600.000 migrantov, ktorí ilegálne pricestovali do Talianska, je "pripravených" páchať zločiny a že jeho stredopravicová strana Ľud slobody (PdL) by ich takmer všetkých poslala naspäť do ich domovských krajín. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Berlusconi sa takto vyjadril v televíznom interview v nedeľu, deň po tom, čo údajného krajne pravicového extrémistu zatkli pre streľbu do šiestich Afričanov v stredotalianskom meste Macerata. Interview odvysielala televízia TG5, ktorá je súčasťou Berlusconiho mediálnej ríše.



Jeho odporcovia sa v pondelok snažili vyťažiť z expremiérových výrokov. Šéf Demokratickej strany (PD) Matteo Renzi a líder Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio obvinili práve určitú časť politiky Berlusconiho počas jeho troch období vo funkcii premiéra z prílivu migrantov, ktorí sa stali pred talianskymi voľbami naplánovanými na 4. marca dominantnou témou kampane.



Berlusconi nemôže vykonávať úrad premiéra, pretože bol odsúdený za daňové podvody.



Šiestich Afričanov vo veku 22-33 rokov pochádzajúcich z Mali, Gambie, Ghany a Nigérie postrelil v sobotu v meste Macerata 28-ročný taliansky občan, niekdajší neúspešný kandidát strany Liga Severu v lokálnych voľbách v Corridonii. Stav postrelených je stabilizovaný. Žiadny z hospitalizovaných - piatich mužov a jednej ženy - už nie je v ohrození života.