Podľa Macrona musí rozširovaniu Únie predchádzať jej zásadná reforma

Macron po stretnutí so srbským prezidentom poukázal na svoje ambiciózne plány reforiem Únie, ktorých súčasťou by malo byť posilnenie eurozóny s vlastným rozpočtom a európskym ministrom financií.

Paríž 18. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron hodnotil v utorok v Paríži kriticky súčasnú situáciu v Európskej únii (EÚ). Desať mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu najvyšší francúzsky predstaviteľ použil na to formuláciu: "Môžem Vám povedať, že Európska únia s 28 členmi, to funguje zle".



Macron po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Paríži poukázal na svoje ambiciózne plány reforiem Únie, ktorých súčasťou by malo byť posilnenie eurozóny s vlastným rozpočtom a európskym ministrom financií.



Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Francúzsky prezident potvrdil i svoj postoj, v zmysle ktorého si EÚ vyžaduje zásadnú reformu, a to ešte pred prijatím ďalších krajín medzi členské štáty Únie. Rok 2025, ktorý pre Srbsko avizovala ako možný termín prijatia Európska komisia, nepovažuje Macron podľa vlastných slov za "automatické kritérium".



Najdôležitejším predpokladom pre vstup Srbska do EÚ je podľa Bruselu normalizácia vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, na margo čoho srbský prezident v utorok v Paríži vyhlásil: "Naše problémy musíme vyriešiť."