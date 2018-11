Podľa OSN je cunami prírodná katastrofa s ničivými následkami

Cunami je zloženinou z japonských slov cu (prístav) a nami (vlna). Ide o sériu vysokých vĺn, vyvolaných podmorskými pohybmi, ktoré vzniknú napríklad pri seizmickej činnosti.

New York 5. novembra (TASR) - Jav cunami je zriedkavá prírodná katastrofa, ktorá má zničujúce následky. Ako ďalej uviedla Organizácia Spojených národov (OSN) na svojej webovej stránke, v 20. storočí sa vyskytlo 58 cunami. Zapríčinili smrť 260.000 ľudí, čo v priemere predstavuje takmer 4600 úmrtí na následky cunami. OSN to uviedla pri príležitosti Svetového dňa povedomia o cunami, ktorý pripadá na 5. novembra.



V roku 2018 OSN vyzvala svoje členské štáty, medzinárodné spoločenstvo a občiansku spoločnosť, aby si pripomenuli tento deň a upriamili pozornosť širokej verejnosti na riziká vyplývajúce z cunami. Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 2016 v indickej metropole Naí Dillí.



Svetový deň povedomia o cunami vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v decembri 2015 v rezolúcii A/RES/70/203. VZ OSN poverilo Úrad OSN na prevenciu katastrof (UNISDR) v spolupráci s kompetentnými organizáciami v systéme OSN, aby pomohli organizovať tento svetový deň.



Cunami je zloženinou z japonských slov cu (prístav) a nami (vlna). Ide o sériu vysokých vĺn, vyvolaných podmorskými pohybmi, ktoré vzniknú napríklad pri seizmickej činnosti.



Inými príčinami vzniku cunami môžu byť podmorské zosuvy pôdy v blízkosti pobrežia, ale aj podmorská sopečná činnosť. Podľa vedcov môže cunami vyvolať aj dopad kométy alebo iného telesa do mora.



Jedno z najničivejších cunami vzniklo v decembri 2004 v Indickom oceáne. Zasiahlo 14 krajín, medzi nimi aj Indonéziu, Srí Lanku, Indiu či Thajsko, a v jeho dôsledku zomrelo alebo zostalo nezvestných vyše 227.000 osôb.



V decembri 2015 sa VZ OSN rozhodlo vyhlásiť 5. november za Svetový deň povedomia o cunami. Za návrhom vyhlásiť tento svetový deň stálo Japonsko, keďže táto krajina už nadobudla skúsenosti v oblasti povedomia o rizikách prírodných katastrof a včasného varovania, ako aj v oblasti rekonštrukcie zničeného územia.



Dátum tohto dňa sa vzťahuje na historickú udalosť z 5. novembra 1854, keď dedinčan v Japonsku zachránil obyvateľov pred blížiacim sa cunami tým, že ich odviedol na vyvýšené miesto. Dedinu sa následne podarilo znova postaviť.