Podľa vyšetrovateľov útok na lode vo vodách SAE spáchal cudzí štát

Washington/Bagdad 7. júna (TASR) - Medzinárodní vyšetrovatelia sa domnievajú, že útok na štyri obchodné lode, ku ktorým došlo 12. mája v teritoriálnych vodách Spojených arabských emirátov (SAE), spáchal zrejme cudzí štát.



Uvádza sa to v liste, ktorý Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Nórsko predložili Bezpečnostnej rade OSN po vyšetrení týchto útokov.



V liste sa však nepíše, z akej krajiny pochádzali vykonávatelia útokov, ku ktorému došlo 12. mája vo výlučnej ekonomickej zóne SAE. Dodáva sa v ňom, že počas útoku boli použité podmorské míny, ktoré bol pripevnené k povrchu plavidla pod vodou. Pravdepodobne ich inštalovali dobre vyškolení potápači, ktorí sa pohybovali v motorových člnoch, aby sa priblížili k lodiam.



Zástupcovia troch krajín v liste tvrdia, že útoky boli zložitou operáciou, a preto vyžadovali serióznu prípravu.



"Vyšetrovanie sa ešte neskončilo, ale tieto skutočnosti (o inštalácii mín profesionálnymi potápačmi) sú priamym dôkazom, že štyri útoky (na tankery) boli súčasťou dômyselnej a koordinovanej operácie vykonávanej subjektom s veľkými operačnými schopnosťami," uvádza Reuters. "Je veľmi pravdepodobné, že (útoky) spáchal štátny subjekt," uvádza sa v texte.



Ako v piatok uviedla agentúra Reuters, autori správy sa nezmieňujú o Iráne, ktorý Spojené štáty z útokov obviňujú. V tomto zmysle sa vyjadril poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton, keď vyhlásil, že za tieto útoky je zodpovedný Irán. Rovnaký názor vo štvrtok na pôde OSN prezentoval aj saudskoarabský vyslanec v sídle OSN Abdalláh Múallímí.



Okolnosti útokov pri pobreží SAE vyšetrovali vedci a námorní odborníci, ktorí analyzovali úlomky plavidla a údaje z radarov.



Ako informovala agentúra Bloomberg, pri incidente boli poškodené tankery Amjad a Al Marzoqah patriace saudskoarabskej spoločnosti Bahri, ako aj tanker Andrea Victory plaviaci sa pod nórskou vlajkou a loď A. Michel zaregistrovaná v SAE.



Tieto incidenty viedli Saudskú Arábiu k tomu, aby dala na minulý týždeň zvolať tri krízové summity, na ktorých sa snažila získať podporu lídrov arabských a islamských štátov proti Iránu.



Ako uviedla agentúra AFP, Teherán dôrazne popiera, že by bol zapletený do útokov na ropnú infraštruktúru.



Saudská Arábia prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v januári 2016 po tom, čo v reakcii na popravu šiitského disidentského duchovného v Saudskej Arábii napadli demonštranti v Iráne saudskoarabské diplomatické objekty.