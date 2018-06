Podozrivého z vojnových zločinov Radomira Šušnjara postavili pred súd

Počas bosnianskeho konfliktu zahynulo približne 100.000 ľudí, z ktorých drvivú väčšinu tvorili Moslimovia.

Sarajevo 25. júna (TASR) - Bývalého bosnianskosrbského vojaka Radomira Šušnjara podozrivého z účasti na operácii, pri ktorej počas občianskej vojny v Bosne v rokoch 1992-95 upálili 57 bosnianskych Moslimov, postavili v pondelok pred súd po tom, ako ho vydali na stíhanie z Francúzska.



Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na bosniansku prokuratúru.



Šušnjar (63) je takisto obvinený z lúpeže a ilegálneho väznenia civilistov v meste Višegrad na východných hraniciach Bosny v roku 1992. Skupinu 57 bosnianskych Moslimov zadržali v obci Koritnik a neskôr upálili v dome. Šušnjar a ďalší príslušníci bosnianskosrbskej armády a polovojenských oddielov spustili na budovu streľbu so zámerom predísť, aby z nej mohli civilisti utiecť, uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry.



Šušnjar žil do vypátrania vo Francúzsku mnoho rokov. Za rovnaký zločin poslal Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v roku 2012 za mreže dvoch bosnianskych Srbov - Milana Lukiča na doživotie a Sredojeho Lukiča na 27 rokov.



Bosnianskosrbské sily, podporované prevažne etnicky srbskou Juhoslovanskou ľudovou armádou (JNA) a srbskými polovojenskými jednotkami, spáchali najhoršie zločiny proti Moslimom vo východnej časti Bosny už na začiatku konfliktu so zámerom vytvoriť výlučne srbské územia.



Počas bosnianskeho konfliktu zahynulo približne 100.000 ľudí, z ktorých drvivú väčšinu tvorili Moslimovia. ICTY, ktorý vznikol v holandskom Haagu na stíhanie zločinov spáchaných počas rozpadu bývalej Juhoslávie v 90. rokoch, ukončil svoju činnosť minulý rok v decembri po tom, ako sa na ňom viedli súdne procesy so 161 podozrivými.