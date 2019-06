Podozrivý Stephan E. sa priznal k vražde politika CDU Waltera Lübckeho

Stephan E. bol už viackrát trestaný a podľa údajov z bezpečnostných kruhov bol prinajmenšom v minulosti napojený na pravicovo-extrémistickú scénu.

Berlín 26. júna (TASR) - Zadržaný Stephan E. sa priznal k vražde nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho z Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Oznámil to v stredu spolkový minister vnútra Horst Seehofer (CSU) a ďalší účastníci mimoriadneho neverejného zasadnutia výboru Spolkového snemu, ktorých o tom informoval generálny prokurátor Peter Frank.



Podľa zverejnených informácií sa Stephan E. k vražde predsedu okresnej samosprávy mesta Kassel priznal v utorok a uviedol, že konal sám, uviedla agentúra DPA a ďalšie nemecké médiá.



Stephan E. (45) bol už viackrát trestaný a podľa údajov z "bezpečnostných kruhov" bol prinajmenšom v minulosti napojený na pravicovo-extrémistickú scénu. Vyšetrujú sa jeho potenciálne kontakty so skupinou Combat 18, militantným krídlom neonacistickej siete Blood & Honour (Krv a česť). Predseda nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Thomas Haldenwang uviedol, že od roku 2009 Stephan E. nebol pod podrobným dohľadom úradov.



Lübckeho našli 2. júna na terase jeho domu v meste Wolfhagen v spolkovej krajine Hesensko so strelným zranením hlavy. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice.



Vyšetrovatelia predpokladali, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom, keďže Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo si dostával vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.



Podľa informácií verejnoprávnych staníc NDR, WDR a denníka Süddeutsche Zeitung Stephan E. povedal, že dôvodom vraždy boli Lübckeho vyjadrenia z roku 2015. Lübcke vtedy na stretnutí s občanmi vyhlásil, že každý, kto sa nestotožňuje s utečeneckou politikou založenou na kresťanskej láske k blížnemu, môže Nemecko slobodne opustiť. Video s týmto prejavom bolo zverejnené na internete a Lübcke sa následne stal terčom vyhrážok. Vo februári 2019 sa video opäť objavilo na viacerých blogoch.



Pri prehliadke bydliska Stephana E. boli zaistené "mnohé dôkazy", vražedná zbraň však medzi nimi nebola.