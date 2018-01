Podozrivým z vraždy právničky je otec muža, proti ktorému bojovala

Vyšhorodský okresný súd Kyjevskej oblasti uvalil v utorok na Rossošanského staršieho, o ktorého zadržaní informovali úrady v pondelok, väzbu do 8. marca bez možnosti prepustenia na kauciu.

Kyjev 10. januára (TASR) - Podozrivým z vraždy ukrajinskej právničky Iryny Nozdrovskej je Jurij Rossošanskyj - otec muža, proti ktorého prepusteniu z väzenia táto ľudskoprávna aktivistka bojovala, informovala v utorok agentúra UNIAN.



Vyšhorodský okresný súd Kyjevskej oblasti uvalil v utorok na Rossošanského staršieho, o ktorého zadržaní informovali úrady v pondelok, väzbu do 8. marca bez možnosti prepustenia na kauciu.



Podľa vyšetrovacieho spisu, z ktorého pri vynesení rozhodnutia citoval sudca Olexij Ruďuk, 38-ročná Nozdrovská cestovala 29. decembra z Kyjeva domov do obce Demydiv v Kyjevskej oblasti.



Keď vystúpila na svojej autobusovej zastávke, natrafila na podozrivého, ktorý bol opitý. Nozdrovská ho nazvala vrahom a Rossošanskyj na ňu zaútočil. Uštedril jej niekoľko rán nožom. Jej mŕtve telo odniesol k neďalekej rieke, kde ho vyzliekol a hodil do vody. Oblečenie si vzal domov, kde ho spálil. Telo bolo objavené 1. januára.



Nozdrovská viedla kampaň za to, aby sa na slobodu nedostal Dmytro Rossošanskyj, ktorý v septembri 2015 pod vplyvom drog usmrtil autom jej 26-ročnú sestru Svitlanu Sapatinskú.



Rossošanskyj mladší je synovcom sudcu, ktorý v tom čase stál na čele vyšhorodského okresného súdu. V máji 2017 - po dvojročnom procese - Rossošanskému, ktorý bol od spáchania činu v domácom väzení, vymeral súd sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne. Jeho právnici sa však proti verdiktu odvolali.



Odvolací súd v Kyjeve 27. decembra zamietol žiadosť o prepustenie Rossošanského, predĺžil mu väzbu o ďalších 60 dní a vrátil vec na prvostupňový súd.



"Otec obžalovaného Iryne pohrozil: 'Zle skončíš!' A o dva dni neskôr, v piatok 29. decembra, Iryna zmizla. Právnička Iryna Nozdrovská osobne dohliadala na prípad, vypovedala na súde a kvôli tomu dostávala vyhrážky od obžalovaného a jeho príbuzných," uviedol poslanec ukrajinského parlamentu a novinár Mustafa Najem.