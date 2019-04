Podpora Stalina v ruskej spoločnosti je najvyššia za dve desaťročia

Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktoré v utorok zverejnilo nezávislé ruské Analytické centrum Jurija Levadu - známe ako Centrum Levada.

Moskva 16. apríla (TASR) - Podpora bývalého sovietskeho diktátora Josifa Stalina je medzi obyvateľmi Ruska najvyššia za posledné dve desaťročia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktoré v utorok zverejnilo nezávislé ruské Analytické centrum Jurija Levadu - známe ako Centrum Levada. Informovala o tom agentúra DPA.



Až 51 percent všetkých respondentov v ankete odpovedalo, že k Stalinovi pociťujú "rešpekt", "obdiv" alebo "sympatie", uviedlo centrum vo svojom vyhlásení. Ide o najvyššiu úroveň podpory pre bývalého sovietskeho lídra od roku 2001, keď začalo Centrum Levada vývoj jeho preferencií monitorovať.



Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že len deväť percent respondentov sa vyjadrilo, že Stalina "nemajú radi", prípadne ho "nenávidia", zatiaľ čo "indiferentný" postoj k nemu zaujalo 26 percent opýtaných.



Zvyšní respondenti prechovávali k sovietskemu lídrovi iný postoj alebo sa odmietli vyjadriť.



Ruský historik Ivan Kurilla v tejto súvislosti uviedol, že k nárastu Stalinovej popularity v dnešnej ruskej spoločnosti prispievajú tri hlavné skupiny obyvateľstva.



Všetky tieto skupiny majú spoločné to, že "Stalin pre ne nie je tým, kto je zodpovedný za neodôvodnené represálie tak, ako je to v prípade jeho odporcov".



Prvá skupina sa podľa Kurilla skladá z ľudí, ktorí vnímajú Putinove Rusko ako vzkriesenie Stalinovho Sovietskeho zväzu a ako koniec turbulentných liberálnych reforiem 90. rokov.



Druhú skupinu "tvoria tí, pre ktorých predstavuje Stalin alternatívu k súčasnému režimu - dobu bez korupcie, keď boli byrokrati postihovaní za úplatkárstvo a defraudáciu", uviedol Kurilla.



V neposlednom rade je podľa ruského historika Stalin pre mnohých obyvateľov Ruska symbolom éry, počas ktorej ich krajina porazila nacizmus, skonštruovala atómovú bombu a vybudovala raketový priemysel. Je preto pre nich možnosťou, ako môžu byť hrdí na svoju krajinu v čase, keď sa nemôže pochváliť mnohými úspechmi.



Stalin zomrel 5. marca 1953 vo veku 74 rokov. V rokoch 1937 - 1938, počas tzv. veľkého teroru - veľkých čistiek považovaných za najmasovejšie stalinské represie - v Sovietskom zväze popravili alebo poslali do pracovných táborov na Sibíri či v Kazachstane milióny ľudí.



Počas druhej svetovej vojny boli zasa do Strednej Ázie deportovaní príslušníci mnohých menších etnických skupín vrátane starých ľudí, žien a detí. Došlo k tomu na základe podozrení, že spolupracovali s nacistickým Nemeckom.



Historici a kritici Kremľa tvrdia, že za Putinovej vlády sa ruské vedenie snaží bagatelizovať zločiny spáchané stalinistickým režimom a usiluje sa vykresľovať Stalina ako úspešného manažéra a veľkého vodcu.