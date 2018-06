Podpredseda ČSSD: Ministrom zahraničných vecí by mohol byť Zaorálek

Podľa podpredsedu ČSSD Jiřího Zimolu by mala sociálna demokracia začať rokovať aj o možnosti navrhnúť iného kandidáta na ministra zahraničných vecí, ako je europoslanec Miroslav Poche.

Praha 19. júna (TASR) - V nomináciách Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) na ministerské kreslá možno ešte nastanú zmeny, konštatuje v utorok spravodajský server ČT24.



Podľa podpredsedu ČSSD Jiřího Zimolu by mala sociálna demokracia začať rokovať aj o možnosti navrhnúť iného kandidáta na ministra zahraničných vecí, ako je europoslanec Miroslav Poche. V tejto súvislosti spomenul bývalého šéfa tohto rezortu Lubomíra Zaorálka.



Poche potom denníku Právo povedal, že by sa mohol presunúť na ministerstvo poľnohospodárstva. Nahradil by tak Miroslava Tomana, ktorý má blízko k prezidentovi Milošovi Zemanovi. Pocheho vymenovanie za šéfa diplomacie odmieta Andrej Babiš, prezident i komunisti, pripomína ČT24.



"ČSSD má nepochybne rad erudovaných odborníkov na všetky ministerstvá. Ako sociálni demokrati by sme sa predovšetkým mali baviť o tom, či skutočne nie je možné v rámci budúceho usporiadania vlády navrhnúť iné meno. Napríklad si trúfam povedať meno Luboša Zaorálka, ktorý nepochybne preukázal svoju odbornú erudovanosť," povedal ČT Zimola. Zaorálek však pre Aktuálně.cz návrh odmietol s tým, že neašpiruje na žiadnu funkciu.



Poche pre denník Právo uviedol, že by pokojne mohol byť aj ministrom poľnohospodárstva: "Jiří Zimola zabudol, že som vyštudovaný ekonóm Českej poľnohospodárskej univerzity a rok a pol som pracoval na ministerstve poľnohospodárstva. Tak ak má dôjsť k nejakým zmenám, tak ja sa na to Jiřího Zimolu spýtam, či je ochotný pristúpiť na takéto riešenie." Tomana vybral na poľnohospodárstvo práve Zimola.



Babiš Zimolovo utorkové vyjadrenie okomentoval slovami, že ide o rozhodnutie sociálnej demokracie. "Je tu nejaká situácia, je tu nejaký návrh, vyjadruje sa k tomu prezident a predseda KSČM, ktorá má umožniť vznik vlády. Uvidíme, ako to dopadne," povedal ČT.



Zeman už skôr pohrozil, že Pocheho nevymenuje. Komunistická strana potom nedávno uviedla, že by kvôli Pochemu nemusela podporiť menšinovú vládu ANO a ČSSD. Prezidentov hovorca uistil, že Miloš Zeman na svojom postoji trvá. "Poche je na post ministra zahraničných vecí pre pána prezidenta neprijateľný. Toto stanovisko je trvalé, nemenné," odkázal.



Prezident ako jednu zo svojich výhrad voči Pochemu uviedol, že europoslanec v roku 2015 napísal článok, ktorý je podľa prezidenta ústretový k migrantom a ku kvótam na ich prerozdeľovanie.



Poche by sa mal so Zemanom zísť v piatok. "Predpokladám, že som schopný ho presvedčiť, aby svoj názor zmenil," uviedol v pondelok vo vysielaní Českej televízie.