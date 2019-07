Podrobnosti o požiari na ponorke sa nemôžu zverejniť, oznámil Kremeľ

Ruské ministerstvo obrany uviedlo iba to, že pri požiari ponorky zahynulo 14 príslušníkov ruských námorných síl. K nešťastiu došlo podľa v ruských teritoriálnych vodách a požiar sa podarilo uhasiť.

Moskva 3. júla (TASR) - Kremeľ v stredu oznámil, že podrobnosti o požiari, ktorý si vyžiadal životy 14 členov posádky hlbokomorského plavidla, sa nezverejnia, pretože obsahuje tajné informácie.



"Tieto informácie sa úplne nemôžu zverejniť," povedal podľa agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že patria do kategórie "štátnych tajomstiev".



Ruské ministerstvo obrany uviedlo v pondelok iba to, že pri požiari vedeckovýskumnej hlbokomorskej ponorky zahynulo 14 príslušníkov ruských námorných síl. K nešťastiu došlo podľa neho v ruských teritoriálnych vodách a požiar sa podarilo uhasiť.



Podľa rezortu je ponorka určená na výskum dna oceánu "v záujme ruského námorníctva", pričom požiar vypukol počas batymetrických meraní. Námorníci zahynuli "v dôsledku otravy splodinami horenia".



V súčasnosti je ponorka na námornej základni v Severomorsku. Príčiny nešťastia sú predmetom vyšetrovania.



Ruská agentúra RBC s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že požiar vypukol na palube ponorky AS-12 s prezývkou Lošarik. Toto plavidlo s hĺbkou ponoru do 6000 metrov je poháňané jadrovým reaktorom a je určené pre 25 členov posádky. Na palube ponorky tohto typu nie sú zbrane.



Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril hlbokú sústrasť v súvislosti so smrťou 14 príslušníkov ruských námorných síl v ponorke a nariadil poskytnúť rodinám obetí všetku potrebnú pomoc.