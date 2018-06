Pohreb švédskej novinárky Kim Wallovej sa konal minulý piatok

Kim Wallovú pripravil vlani v auguste o život dánsky vynálezca Peter Madsen, ktorého 25. apríla uznal mestský súd v Kodani za vinného z vraždy a sexuálneho útoku na túto 30-ročnú novinárku.

Kodaň 6. júna (TASR) - Pohreb švédskej novinárky Kim Wallovej, ktorú pred takmer rokom zavraždil vo svojej ponorke dánsky vynálezca Peter Madsen, sa konal minulý piatok. Dánsky bulvárny denník BT o tom v stredu informovala matka zavraždenej novinárky. Súkromný pohreb sa uskutočnil neďaleko novinárkinho rodného mesta Trelleborg na juhu Švédska.



Kim Wallovú pripravil vlani v auguste o život dánsky vynálezca Peter Madsen, ktorého 25. apríla uznal mestský súd v Kodani za vinného z vraždy a sexuálneho útoku na túto 30-ročnú novinárku a vymeral mu doživotné väzenie. Súd sa jednomyseľne uzniesol, že 47-ročný páchateľ Wallovú vlákal do svojej podomácky vyrobenej ponorky, aby s ním urobila rozhovor, o ktorý sa pokúšala celé mesiace.



Obhajoba sa v súvislosti s verdiktom odvolala iba voči doživotnému trestu. Odvolací proces s usvedčeným vynálezcom sa začne 5. septembra na súde v Kodani.



Samotný Madsen vraždu Wallovej na súde popieral a tvrdil, že novinárka zomrela na ponorke nešťastnou náhodou. Pripustil však, že jej telo rozštvrtil a oddelené časti zabalené v plastových vreciach následne vyhodil do mora.



Wallová navštívila Madsena v jeho ponorke 10. augusta 2017. O deň neskôr sa ponorka potopila v zálive Köge ležiacom juhozápadne od Kodane. Telo novinárky sa hneď nenašlo, no po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom bolo 15 bodných rán.