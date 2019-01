Poliaci protestujú proti vládnemu plánu na masový odstrel diviakov

Environmentalisti uvádzajú, že do konca januára môže byť usmrtených až 200.000 diviakov, čo je takmer celá populácia v Poľsku, a to vrátane gravidných samíc.

Varšava 10. januára (TASR) - Desaťtisíce Poliakov protestujú proti plánu vlády uskutočniť hromadný odstrel diviakov, ktorý má zastaviť šírenie afrického moru ošípaných na farmách. Environmentalisti uvádzajú, že do konca januára môže byť usmrtených až 200.000 diviakov, čo je takmer celá populácia v Poľsku, a to vrátane gravidných samíc, informovala agentúra AP.



Poľské úrady odsúhlasili ešte vlani plán na odstrel 185.000 diviakov počas tohtoročnej sezóny. Kritici protestujú proti postupu vlády, ktorá v záujme urýchlenia svojej kampane vyzvala všetkých poľovníkov s oprávnením, aby likvidovali diviakov počas januárových víkendov.



Takmer 80.000 ľudí podpísalo apel adresovaný premiérovi Mateuszovi Morawieckému, v ktorom ho žiadajú o bezodkladné zastavenie masovej likvidácie diviakov. Požadujú tiež odvolanie ministra pôdohospodárstva za to, že odsúhlasil "hanebný nápad vyhladiť celý druh".



Poľskí predstavitelia tvrdia, že hromadný odstrel diviakov môže zastaviť africký mor ošípaných, ktorý sa rozšíril v chovoch na východe krajiny. Obyvatelia okrajových častí miest vrátane Varšavy sa zase sťažujú na ohrozovanie diviakmi, ktoré si tam chodia hľadať potravu. Environmentalisti i niektorí poľovníci však vyhlasujú, že hromadné zabíjanie týchto zvierat je nezmyselné, spôsobí ich migráciu inam a bude mať zhubný dopad na celý ekosystém.



Odporcovia vládneho plánu uviedli, že za šírenie afrického moru ošípaných sú zodpovední ľudia, ktorí zanedbávajú preventívne opatrenia, a upozornili, že nákazu sa nepodarilo odstrelom diviakov eliminovať i napriek tomu, že takéto snahy trvajú už od roku 2015.



Kritici tiež tvrdia, že účelom sporného plánu je v prvom rade získať hlasy znepokojených farmárov a poľovníkov pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu i poľského zákonodarného zboru.