Poliaka odsúdili v Rusku za pokus vyviezť komponenty systému S-300

Vyšetrovatelia potvrdili, že Radzajewski konal v záujme poľskej organizácie, ktorá je popredným dodávateľom pre národné ozbrojené sily a špeciálne služby, uviedla FSB.

Moskva 25. júna (TASR) - Moskovský mestský súd odsúdil poľského občana Mariana Radzajewského na 14 rokov väzenia za špionáž. Informovalo tom v utorok tlačové oddelenie súdu. Podľa neho sa proces konal za zatvorenými dverami, keďže išlo o tajné materiály.



Ako informovala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), Radzajewski sa pokúsil nezákonne poslať do Poľska utajené komponenty ruského raketového systému protivzdušnej obrany S-300. Chytili ho pri čine, keď sa pokúsil uzavrieť dohodu v tejto veci, informovala agentúra TASS.



Vyšetrovatelia potvrdili, že Radzajewski konal v záujme poľskej organizácie, ktorá je popredným dodávateľom pre národné ozbrojené sily a špeciálne služby, uviedla FSB.



"Počas predbežného vyšetrovania sa zistilo, že Radzajewski konal úmyselne a snažil sa vyviezť vojenské produkty, ktoré obsahujú štátne tajomstvá, z Ruska do Poľskej republiky. Cudzinec sa snažil získať tajné komponenty raketového systému S-300 s cieľom ich ďalšieho nezákonného vývozu do Poľskej republiky," dodala FSB.