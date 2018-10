Policajné auto v prezidentskej kolóne zrazilo malého chlapca

K nehode došlo na prechode pre chodcov, kadiaľ pomaly prechádzala prezidentská kolóna vozidiel.

Varšava 5. októbra (TASR) - Policajné auto sprevádzajúce limuzínu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom zrazilo vo štvrtok malého chlapca, ktorý v meste Osvienčime prechádzal cez cestu. Ten pri nehode utrpel ľahšie poranenia, oznámila prezidentova kancelária v tlačovom komuniké, z ktorého citovala agentúra AP.



K nehode došlo na prechode pre chodcov, kadiaľ podľa komuniké pomaly prechádzala prezidentská kolóna vozidiel. Duda po nehode vystúpil zo svojej limuzíny a zranenému dieťaťu robil spoločnosť až do príchodu sanitky, ktorá ho previezla do nemocnice.



Lekárske testy nepreukázali žiadne vážnejšie zranenia a chlapca následne z nemocnice prepustili domov k rodičom, kde ich poľský prezident neskôr navštívil. Duda cestoval do Osvienčimu na stretnutie s miestnymi obyvateľmi, priblížila AP.



Agentúra pripomenula, že nehodu mala práve v Osvienčime vlani vo februári aj vtedajšia poľská premiérka Beata Szydlová. Do jej kolóny idúcej po hlavnej ceste mesta narazilo osobné auto a limuzínu s premiérkou vytlačilo z cesty. Limuzína potom narazila do stromu. Bývalú premiérku po nehode nakrátko hospitalizovali.