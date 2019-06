Policajti identifikovali muža, ktorého postrelili na stanici v Malmö

V noci na utorok došlo medzitým v Malmö k dvom explóziám, pri ktorých nebol nikto zranený. Jednu zaznamenali v prázdnej reštaurácii, ďalšiu vo vchode do obytnej budovy.

Štokholm 11. júna (TASR) - Švédska polícia v utorok informovala, že identifikovala muža, ktorého postrelila v meste Malmö po tom, ako ohrozoval okolie. Stále sa však nepodarilo zistiť jeho motív, uviedla agentúra DPA.



Ide o talianskeho občana, ktorého zatkli pre podozrenie z protizákonných hrozieb, konštatoval Andy Roberts z policajného zboru v Malmö.



V pondelok upozornili občania políciu na muža na hlavnej vlakovej stanici, ktorý tvrdil, že má bombu. Podozrivý odmietol spolupracovať s policajtmi a keď sa začal správať "ohrozujúco", jeden z mužov zákona najmenej dvakrát vystrelil a trafil ho do nôh.



Stanicu evakuovali a pyrotechnici neskôr zneškodnili dve tašky, ktoré tam muž nechal. "V taškách nebolo nič nebezpečné, žiadne výbušniny a žiadne zbrane," uviedol Roberts.



Polícia avizovala, že do centra tretieho najväčšieho švédskeho mesta vyšle posily.



V noci na utorok došlo medzitým v Malmö k dvom explóziám, pri ktorých nebol nikto zranený. Jednu zaznamenali v prázdnej reštaurácii, ďalšiu vo vchode do obytnej budovy.



Polícia explózie vyšetruje a uviedla, že možno súvisia s vojnou o teritórium medzi miestnymi gangmi.