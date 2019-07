Policajti protestovali proti vstupu do oddielov Národnej gardy

Iván Chávez, právnik zastupujúci federálnu políciu, sa však pre miestne rádio vyjadril, že policajti sa nemusia báť, že vstupom do Národnej gardy svoje výhody stratia.

Mexiko 4. júla (TASR) - Členovia mexickej polície v stredu protestovali proti tomu, že musia vstúpiť do novovytvorenej Národnej gardy. Tvrdia, že ich nadriadení im pohrozili, že ak sa tak nestane, prídu o prácu. Policajti sa obávajú, že sa im zníži mzda a stratia rôzne benefity. Informovala o tom agentúra Reuters.



Početné skupiny policajtov a ich podporovateľov demonštrovali v blízkosti sídla polície v metropole Mexika - blokovali ulice a niesli transparenty s nápismi ako napríklad "Rešpektujte naše schopnosti".



Iván Chávez, právnik zastupujúci federálnu políciu, sa však pre miestne rádio vyjadril, že policajti sa nemusia báť, že vstupom do Národnej gardy svoje výhody stratia: "Ak vstúpia do národnej gardy, udržia si svoje zamestnanie, plat, pracovný čas, bonusy i policajné hodnosti."



Prezident Obrador vo videu zverejnenom na Twitteri povedal, že k národnej garde sa dobrovoľne pridalo už 10.000 ľudí. Upozornil i na to, že zo služby neboli prepustení nijakí policajti.



Vznik novej vojenskej polície, ktorá sa má zamerať na boj proti zločineckým gangom, inicioval prezident Andrés Manuel López Obrador. V marci zriadenie Národnej gardy schválil parlament a minulý víkend bola podpísaná jej formálna inaugurácia.



Jej členmi sa majú stať bývalí členovia armády, príslušníci policajného zboru a námornej polície. Počiatočný počet 70.000 členov sa má zvýšiť až dvojnásobne. Podľa ministerstva vnútra bude včlenenie policajných zložiek do Národnej gardy trvať 18 mesiacov.



V súvislosti s dohodou, ktorú začiatkom júna Mexiko uzavrelo s USA, prezident vyslal jednotky Národnej gardy i na hranice krajiny, aby tam pomohli obmedziť nezákonný prílev stredoamerických migrantov do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov.