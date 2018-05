Policajti v centre Prahy spacifikovali ozbrojeného muža

Čo chcel muž na ulici so zbraňou robiť a či nebol napríklad pod vplyvom alkoholu alebo drog, policajti zisťujú.

Praha 20. mája (TASR) - V centre Prahy sa v sobotu pohyboval muž so strelnou zbraňou a vykrikoval na svoje okolie. Spacifikovať ho museli policajti. Záchranári ho potom previezli do nemocnice, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Policajti v popoludňajších hodinách vyrazili na Jindřišskú ulicu, kde sa mal podľa oznámenia nachádzať pravdepodobne psychicky narušený muž, ktorý pokrikoval na svoje okolie," uviedol policajný hovorca Jan Daněk.



S policajtmi muž nespolupracoval, a tak ho museli spacifikovať. Na miesto nakoniec vyrazili aj záchranári.



"Policajti muža spacifikovali za použitia donucovacích prostriedkov. Následne u neho zaistili legálne držanú strelnú zbraň. Mal pri sebe aj zbrojný preukaz. Privolaní záchranári potom muža previezli do nemocnice," doplnil hovorca.



Čo chcel muž na ulici so zbraňou robiť a či nebol napríklad pod vplyvom alkoholu alebo drog, policajti zisťujú. Podľa toho bude aj prípad kvalifikovaný, dodal server Novinky.cz.