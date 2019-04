Policajti zatkli štyri hlavy kalábrijskej mafie 'Ndrangheta

Kalábrijská 'Ndrangheta je v súčasnosti považovaná za najsilnejšiu z talianskych mafiánskych organizácií - a jednu z najsilnejších takýchto skupín na svete.

Rím/Miláno 12. apríla (TASR) - Talianska mafia 'Ndrangheta prišla o svoju "hlavu" po tom, ako policajti zadržali štyroch vysokých predstaviteľov tejto zločineckej organizácie. Oznámil to v piatok taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Informovali o tom agentúry APA a DPA.



"Aký pekný deň," uviedol Salvini vo vyhlásení a poďakoval sa polícii, že "prenasledovala jednu z najvplyvnejších zločineckých skupín v regióne (Kalábrii)".



Talianska polícia medzičasom zverejnila oznam, podľa ktorého uštedrila zásah kalábrijskej mafii a zadržala "štyri hlavy" zločineckej rodiny Mancusovcov, patriacej do 'Ndranghety. Klan Mancusovcov pôsobí v kalábrijskej provincii Vibo Valentia.



Mafiáni sú obvinení z vraždy a z pokusu o vraždu v rámci vnútorných sporov medzi konkurenčnými členmi 'Ndranghety. Vražda sa stala v roku 2003. Na zatýkaní a domových prehliadkach v Kalábrii, Toskánsku a Miláne sa zúčastnilo viac ako 50 príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Kalábrijská 'Ndrangheta je v súčasnosti považovaná za najsilnejšiu z talianskych mafiánskych organizácií - a jednu z najsilnejších takýchto skupín na svete. Má dominantné postavenie pri pašovaní drog do Európy, peniaze však získava aj obchodovaním so zbraňami, praním peňazí a vďaka korupcii.



Experti odhadujú, že 'Ndrangheta ročne celosvetovo zarobí 50-100 miliárd eur.