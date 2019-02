Polícia zatkla Palestínčana podozrivého zo zabitia mladej Izraelky

Jej vražda sa stala predmetom rôznych fám a preto izraelská polícia vydala mimoriadne vyhlásenie, v ktorom vyzýva obyvateľov, aby o nej nešírili správy z neoverených zdrojov.

Jeruzalem 9. februára (TASR) - Izraelské orgány zatkli v noci na sobotu v Predjordánsku palestínskeho Araba podozrivého, že zabil tento týždeň neďaleko Jeruzalema 19-ročnú izraelskú Židovku.



Zatknutý bol v meste Ramalláh pri spoločnej operácii izraelskej polície a izraelskej bezpečnostnej služby Šin Bet, informuje agentúra DPA.



Podozrivý pochádza z palestínskeho mesta Hebron na západnom brehu rieky Jordán a Šin Bet ho vzala do väzby na vypočúvanie.



Palestínske médiá uviedli, že bezpečnostné jednotky vtrhli v Ramalláhu v rámci zatýkania do mešity a priľahlej budovy, pričom počas operácie došlo medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi aj k ozbrojeným stretom.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva utrpeli pri tom ľahké zranenia gumenými projektilmi piati palestínski Arabi.



Obeť Palestínčanovho útoku - Izraelčanku Ori Ansbacherovú - v piatok pochovali. Pochádzala z predjordánskej izraelskej osady Tekoa, 20 kilometrov severovýchodne od Hebronu.



Jej vražda sa stala predmetom rôznych fám a preto izraelská polícia vydala mimoriadne vyhlásenie, v ktorom vyzýva obyvateľov, aby o nej nešírili správy z neoverených zdrojov. Týka sa to predovšetkým sociálnych médií, prinášajúcich niekedy až hororové opisy tejto udalosti.



"Sú to nepodložené tvrdenia, ktoré poškodzujú dôstojnosť obete i jej rodiny a zároveň zavádzajú verejnosť," dodala polícia.