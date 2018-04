Polícia na Malte žiada vysvetlenie listu o vražde novinárky

Novinárku zabil vlani v októbri výbuch bomby nastraženej v jej aute. Z vraždy boli obvinení traja muži.

Valletta 28. apríla (TASR) - Maltský policajný zbor žiada od Europolu "bezodkladné vysvetlenie" listu, v ktorom odchádzajúci šéf európskej policajnej organizácie Rob Wainwright napísal, že spolupráca pri vyšetrovaní vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej by sa mala zlepšiť. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



V liste členke Európskeho parlamentu (EP) Ane Gomesovej výkonný riaditeľ Europolu Wainwright uviedol, že "existuje určitý priestor na zlepšenie" a že "spolupráca" medzi policajnou agentúrou EÚ a maltskými úradmi pri vyšetrovaní vraždy novinárky Caruanovej Galiziovej "by mohla byť lepšia".



Novinárku zabil vlani v októbri výbuch bomby nastraženej v jej aute. Z vraždy boli obvinení traja muži, ale ešte prebieha policajné vyšetrovanie zamerané na odhalenie toho, kto si jej vraždu objednal.



Podľa hovorcu Europolu Wainwright v liste europoslankyni Gomesovej jasne napísal, že "vo vyšetrovaní sa dosiahli rozhodujúce výsledky", ale nedostal povolenie predložiť tieto výsledky vyšetrovania parlamentu - majú ich len vyšetrovatelia na Malte. A iba maltské úrady rozhodnú, aký bude ďalší postup, dodal hovorca Europolu.



Polícia na Malte v sobotu vyhlásila, že maltským úradom "vôbec" nepovedali o nejakom "priestore na zlepšovanie".



"Maltská polícia teraz žiada od Europolu bezodkladné vysvetlenie, čo mal pán Wainwright na mysli. Sme presvedčení, že médiá nesprávne interpretovali nejednoznačnú vetu," uvádza sa v policajnom vyhlásení.



Gomesová je socialistická europoslankyňa, ktorá vedie delegáciu poverenú preskúmaním obáv o stav zákonnosti na Malte.



V liste Gomesovej Wainwright poznamenal, že aj iné členské štáty Európskej únie boli nútené rozbehnúť "veľmi zložité" vyšetrovanie vraždy.



Europol pomáha takisto slovenským úradom pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorého 21. februára zavraždili spolu so snúbenicou Martinou Kušnírovou v ich dome v obci Veľká Mača.