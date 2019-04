Polícia na severe Grécka zastavila nákladné auto s 59 migrantmi

Vozidlo zastavili policajti v piatok popoludní približne 30 kilometrov východne od mesta Solún, pretože bolo vybavené bulharskými poznávacími značkami, ktoré boli nahlásené ako ukradnuté.

Solún 20. apríla (TASR) - Celkove 59 migrantov bez dokladov našla grécka polícia v nákladnom aute, ktoré kontrolovala na diaľnici v severnej časti krajiny. Tlačová agentúra AP to uviedla v sobotu s odvolaním sa na policajné vyhlásenie.



Vozidlo zastavili policajti v piatok popoludní približne 30 kilometrov východne od mesta Solún, pretože bolo vybavené bulharskými poznávacími značkami, ktoré boli nahlásené ako ukradnuté. Ilegálni migranti sa viezli v nákladnom priestore za niekoľkými škatuľami s izolačným materiálom.



Približne polovica z týchto ľudí boli Somálčania. Zvyšní pochádzali z Afganistanu, Bangladéša, Egypta, Eritrey, Iraku, palestínskych území a zo Sudánu.



Migranti povedali polícii, že zaplatili po 1500 eur prevádzačovi v Turecku. Ten im pomohol dostať sa člnom do Grécka, kde následne prestúpili do nákladného auta.



Bulharského vodiča vo veku 61 rokov policajti zatkli.