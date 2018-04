Polícia našla v Bayonne zbrane a muníciu odovzdané zrejme členmi ETA

Policajti našli v štyroch debnách v meste Bayonne na základe anonymného podnetu asi dve desiatky strelných zbraní.

Bayonne 25. apríla (TASR) - Pred avizovaným samorozpustením í teroristickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA), ktorého oficiálne oznámenie sa očakáva počas prvého májového víkendu, odovzdali zrejme jej príslušníci francúzskej polícii zbrane a muníciu.



Policajti našli v štyroch debnách v meste Bayonne na základe anonymného podnetu asi dve desiatky strelných zbraní a stovky kusov munície, ale aj 20 metrov dlhú zápalnú šnúru a niekoľko elektronických detonátorov. To isté platí aj o asi 200 sfalšovaných evidenčných číslach motorových vozidiel a zariadení, ktoré na odcudzenie automobilov využívajú špecialisti-autíčkari.



Informovali o tom v stredu s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovateľov francúzske elektronické médiá, ako aj internetové vydanie španielskeho denníka El Mundo.



Francúzska polícia zaistila pred rokom pri odzbrojovaní príslušníkov ETA asi 3,5 tony zbraní, trhavín a iných nebezpečných záležitostí.



Separatisti z ETA bojovali po desaťročia za samostatný štát Baskov na severe Španielska a juhozápade Francúzska. Pri ich atentátoch a bombových útokoch vyhaslo viac ako 850 životov.



V roku 2011 zoskupenie vyhlásilo prímerie, pred rokom začalo odovzdávať úradom zbrane, čím fakticky skončilo posledné ozbrojené povstanie v západnej Európe.



Vo svojom vyhlásení, o ktorom španielske médiá informovali pred piatimi dňami, sa ETA prihlásila k priamej zodpovednosti za utrpenie, ku ktorému dochádzalo v posledných desaťročiach teroristických útokov. "Uvedomujeme si, že počas tohto dlhého obdobia sme spôsobili veľa bolesti vrátane mnohých škôd. Chceme prejaviť rešpekt mŕtvym, raneným i obetiam... Je nám to naozaj ľúto," dodala organizácia verejne sa ospravedlňujúc obetiam.



Združenia zastupujúce záujmy poškodených neprijali ospravedlnenie ETA, pričom tento krok skritizovali s tým, že sa separatisti snažia "zľahčiť svoju skutočnú zodpovednosť" a manipulovať s dejinami so zámerom "prikrášliť svoju zločineckú minulosť".