Obnovenie by malo trvať do soboty 16. februára na úsekoch hraníc Poľskej republiky so Slovenskom, Nemeckom, Litvou a Českou republikou.

Bratislava 8. februára (TASR) – Poľsko dočasne obnoví hraničné kontroly od nedele 10. februára. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.



Obnovenie hraničných kontrol by podľa Baloghovej malo trvať do soboty 16. februára na úsekoch hraníc Poľskej republiky so Slovenskom, Nemeckom, Litvou a Českou republikou.



"Súvisí to s ministerským stretnutím vo Varšave," dodala Baloghová.

