Polícia prehľadala mešitu skupiny spájanej s útokmi na Srí Lanke

Kolombo 28. apríla (TASR) - Príslušníci srílanskej polície vstúpili v nedeľu do hlavnej mešity islamistickej skupiny Národné monoteistické hnutie (NTJ), ktorú len deň predtým úrady spolu s ďalšou organizáciou vyhlásili za teroristické skupiny v súvislosti so samovražednými útokmi z Veľkonočnej nedele.



Policajti vošli do mešity v meste Káttánkudi na východe Srí Lanky v nedeľu popoludní miestneho času a zastavili tam interview, ktoré viedli zahraniční novinári s predstaviteľmi modlitebne, informuje agentúra AP.



Policajný dôstojník neskôr poslal novinárov čakajúcich pred budovou preč s odôvodnením, že bezpečnostné orgány objekt prehľadávajú a uzatvárajú ho. Policajti následne odišli a mešitu zatvorili len krátko pred tým, ako sa mali začať popoludňajšie modlitby.



Srílanská vláda v sobotu ohlásila zákaz činnosti skupiny NTJ, ktorej zakladateľ a líder Zahrán Haším bol predpokladaným strojcom útokov, pri ktorých pred týždňom zahynulo vyše 250 ľudí vrátane desiatok cudzincov.



Polícia v nedeľu tiež oznámila, že zatkla dvoch z piatich osôb hľadaných v súvislosti s útokmi po tom, ako zverejnila ich fotografie.



Policajný hovorca uviedol, že oboch mužov zadržali v meste Návalapitija v strednej časti krajiny, pričom pokračuje pátranie po trojici podozrivých žien. Z čoho konkrétne ich obviňujú, polícia nespresnila.



Džihádistická skupina Islamský štát (IS) predtým vyhlásila, že traja z militantov, ktorí zahynuli v noci z piatka na sobotu počas razie bezpečnostných zložiek v okrese Ampára na východnom pobreží ostrova, boli jej členmi.



Podľa vyhlásenia IS trojica viedla niekoľko hodín prestrelku s policajtmi a keď jej došla munícia, odpálila svoje samovražedné vesty. IS tiež tvrdí, že jeho militanti zabili 17 "neveriacich", čo však poprela srílanská armáda. Podľa jej bilancie si streľba a výbuchy počas razie v okrese Ampára vyžiadali 15 mŕtvych vrátane šiestich detí.



Policajné zdroje a príbuzný jedného zo samovražedných atentátnikov spred týždňa pre agentúru Reuters v nedeľu povedali, že pri tomto zásahu z piatka na sobotu zabili bezpečnostné sily aj otca a dvoch bratov lídra NTJ Hašíma. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Haším patril k útočníkom, ktorí zomreli pri veľkonočných atentátoch.