Polícia pripisuje bombové útoky v Austine sériovému útočníkovi

Austin 19. marca (TASR) - Polícia v texaskom Austine v pondelok oznámila, že tamojšie štyri bombové útoky, pri ktorých zahynuli tento mesiac dvaja ľudia a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby, sú podľa presvedčenia úradov prácou sériového bombového útočníka.



Policajný šéf Brian Manley na tlačovej konferencii uviedol, že posledná explózia, pri ktorej utrpeli v nedeľu večer miestneho času zranenia dvaja muži, sa "značne odlišuje" od prvých troch, lebo ju spustil nástražný drôt, ktorý by zranil akúkoľvek osobu náhodne idúcu okolo neho. Prvé tri útoky boli podniknuté zásielkovými bombami, ponechanými na schodoch pred dverami obytných domov.



Manley doplnil, že vyšetrovatelia zisťujú schému či typický rukopis útokov, pričom sa snažia prísť aj na to, či motívom bola nejaká konkrétna ideológia.



Nedeľný útok sa stal v juhozápadnej obytnej štvrti texaskej metropoly Austin, ktorá sa nenachádza v blízkosti lokalít prvých troch útokov, dodala v pondelok tlačová agentúra AP.



Nová explózia prišla len niekoľko hodín po tom, ako úrady v Austine zvýšili na 115.000 dolárov odmenu za pomoc pri vypátraní osoby zodpovednej za tri predošlé zásielky s náložou. Policajný šéf vtedy zopakoval výzvu, aby sa obyvatelia nedotýkali neočakávaných zásielok.



Pri ich výbuchu v prvej polovici marca zahynuli v Austine dvaja muži a dve ženy utrpeli zranenia. Všetky obete boli černosi alebo Hispánci, čo viedlo miestne médiá k dohadom, že by mohlo ísť o činy motivované rasovou nenávisťou.