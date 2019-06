Polícia sa chystá na obrovský protest v Prahe s antikonfliktným tímom

Organizátori zo spolu Milión chvíľok očakávajú účasť okolo 300.000 ľudí.

Praha 23. júna (TASR) - Obrovská demonštrácia sa chystá v nedeľu od 16.30 h na pražskej Letenskej pláni, kde sa zíde zrejme vyše štvrť milióna ľudí a budú žiadať demisiu premiéra Andreja Babiša (ANO) pre podozrenia z konfliktu záujmov a zneužívania dotácií. V pohotovosti budú desiatky policajtov, záchranári a ďalšie zložky, napríklad antikonfliktný tím. Informoval o tom spravodajský portál TN.cz českej televízie Nova. Politici nebudú na pódiu prítomní.



Demonštranti prídu do Prahy z celej republiky. Organizátorom protestu je spolok Milión chvíľok pre demokraciu a na jeho internetových stránkach si záujemcovia dohovárajú spoločnú dopravu do metropoly. Z 90 miest a obcí budú vypravené špeciálne autobusy. Pre veľký záujem posilňujú vlakové spoje aj České dráhy a v Prahe budú posilnené tiež linky metra.



Polícia bude mať na Letenskej pláni pripravené desiatky príslušníkov z poriadkových jednotiek, dopravnej polície, antikonfliktného tímu aj kriminálky. Hovorca pražskej polície Tomáš Hulan uviedol, že bezpečnostné opatrenia budú robiť v takom rozsahu, aby dokázali splniť zákonom stanovenú povinnosť - teda v maximálnej možnej miere zaistiť pokoj a verejný poriadok.



Na mieste sa bude nachádzať antikonfliktný tím pre prípad, že by nastala vyostrená situácia, napísal o ďalšom policajnom opatrení portál Českej televízie (ČT).



Organizátori z bezpečnostných dôvodov rozdelili Letenskú pláň na niekoľko sektorov. Pred každým sektorom bude veľkoplošná obrazovka. Vo vnútri bezpečnostných koridorov sa budú nachádzať stanovištia zdravotníkov, ktorí budú v prípade potreby ľuďom k dispozícii. Zdravotníci budú tiež vedľa hlavnej plochy. Na okraji pripravili organizátori zónu pre rodičov s malými deťmi a časť plochy bude určená aj pre ľudí na invalidných vozíkoch, s vlastným pohodlným prístupom.



Pražský dopravný podnik posilní niektoré linky, ale vopred upozornil, že v prípade veľkého návalu cestujúcich dočasne uzavrie niektoré stanice metra a vlaky budú nimi len prechádzať.



Polícia odporučila vodičom, aby sa oblasti popoludní a večer vyhli a využili hromadnú dopravu.



Išlo by tak o najväčšiu demonštráciu od roku 1989, keď padol komunistický režim, napísal portál TN.cz.