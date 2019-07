Polícia Severného Macedónska zastavila kamión s takmer 80 migrantmi

Vodiča kamiónu hliadka zatkla a migrantov - skôr, než ich deportujú - previezli do záchytného strediska v meste Gevgelija.

Skopje 29. júla (TASR) - Polícia Severného Macedónska objavila v kamióne neďaleko spoločnej hranice s Gréckom ukrytých 79 migrantov. Úrady ich plánujú poslať späť do Grécka. S odvolaním sa na vyhlásenie polície o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Migrantov odhalila v nedeľu spoločná pohraničná hliadka príslušníkov zo Severného Macedónska a Maďarska na ceste neďaleko pohraničného mesta Gevgelija, uvádza sa v pondelňajšom vyhlásení polície.



Vodiča kamiónu hliadka zatkla a migrantov - skôr, než ich deportujú - previezli do záchytného strediska v meste Gevgelija. Polícia štátnu príslušnosť zadržaných migrantov nezverejnila.



Aj napriek sérií uzávierok hraníc, ku ktorým došlo na tzv. balkánskej migračnej trase v roku 2016 v súvislosti s migračnou krízou v roku 2015, cez túto oblasť stále prechádzajú migranti, dodala AP. Utečenci prechádzajú cez Turecko a Grécko do Severného Macedónska a odtiaľ sa vydávajú ďalej do rozvinutejších krajín v západnej Európe.