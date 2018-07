Polícia skúma, či aktivisti Pussy Riot spáchali trestný čin

Svojou akciou sa aktivisti domáhali prepustenia všetkých politických väzňov a skoncovania so zatýkaním účastníkov protivládnych zhromaždení a pochodov.

Moskva 16. júla (TASR) - Ruská polícia preveruje akciu zoskupenia Pussy Riot, ktorého štyria členovia v nedeľu v Moskve narušili finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale.



Štvorica členov zoskupenia vtrhla na ihrisko štadióna v Lužnikách v policajných uniformách v druhom polčase finálového zápasu medzi Francúzskom a Chorvátskom. Stalo sa tak v rámci akcie nazvanej Policajt vstupuje do hry.



Podľa zdrojov ruského ministerstva vnútra i príslušného policajného oddelenia vyšetrovatelia zisťujú, či touto akciou nedošlo k spáchaniu trestného činu. So zadržanými aktérmi - Piotrom Verzilovom a tromi mladými ženami - zatiaľ polícia spísala len protokoly o spáchaní priestupkov.



Zoskupenie Pussy Riot v pondelok na svojej stránke na sociálnej sieti Twitter informovalo, že štvorica aktivistov je stále zadržaná na policajnom oddelení v Lužnikách.



Svojou akciou sa aktivisti domáhali prepustenia všetkých politických väzňov a skoncovania so zatýkaním účastníkov protivládnych zhromaždení a pochodov. Protest Pussy Riot sa podľa ich vyhlásenia na sociálnych sieťach konal pri príležitosti 11. výročia smrti ruského avantgardného básnika, umelca a disidenta zo sovietskych čias Dmitrija Prigova, ktorý vo svojom diele vytvoril ideál spravodlivého "nebeského policajta".



Zdroje na ruskom ministerstve vnútra pre agentúru Interfax spresnili, že celkovo boli v nedeľu zaznamenané tri pokusy o prienik na hraciu plochu: o 19.10, 20.10 a 20.35 h miestneho času, pričom došlo k zadržaniu šiestich narušiteľov. Interfax však nespresnil, či medzi týmito zadržanými boli aj aktivisti Pussy Riot, ktorí vbehli na trávnik okolo 19.00 h miestneho času.



Celkovo na štadióne Lužniki za spáchanie rôznych priestupkov v nedeľu zadržali viac ako 30 ľudí, pričom 19 z nich za preniknutie na územie chráneného objektu.