Polícia USA pátra po 11 republikánoch bojkotujúcich zasadanie Senátu

Salem 24. júna (TASR) - Polícia v americkom štáte Oregon rieši v týchto dňoch kuriózny prípad: Demokratická guvernérka Kate Brownová ju poverila pátraním po jedenástich republikánskych senátoroch, ktorí sa vyhýbajú hlasovaniu v tamojšom parlamente.



Senátori už vo štvrtok odišli zo zasadania, ktoré sa zaoberalo legislatívnymi zmenami na zlepšenie ochrany klímy a výrazné zníženie emisií CO2 do roku 2035, napísala v noci nadnes na svojej stránke televízia BBC s odvolaním sa na americké médiá.



Odídenci sa podľa BBC sťažujú, že prerokúvaný návrh zákona drasticky zvýši náklady na pohonné hmoty. To by najviac zasiahlo miestne vidiecke obyvateľstvo a ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve a lesníctve.



Odchodom zo zasadnutia znemožnila táto skupina republikánov hlasovanie o zákone, na ktorom musí byť prítomných najmenej 20 z 30 senátorov.



"Je to jediný spôsob, ako môžeme vyvinúť tlak," cituje denník New York Times jedného zo senátorov Hermana Baertschingera mladšieho. Republikáni požadujú, aby demokrati, ktorí majú v Oregone väčšinu, mysleli pri svojich rozhodnutiach na všetkých občanov tohto štátu.



Skupina republikánov sa do oregonského Senátu nevrátila ani pod hrozbou pokuty 500 dolárov za každého z nich. Guvernérka Brownová preto zjavne poverila políciu, aby senátorov našla.



Už len úvahy o takomto kroku však senátorov rozhnevali. Napríklad Brian Boquist oznámil, že polícii bude klásť odpor a nemieni skončiť ako politický väzeň.



Republikáni v Oregone pritom robili podobné obštrukcie aj v máji. Vtedy sa im podarilo dosiahnuť ústupky pri zákonoch o zbraniach a očkovaní.



Takéto bojkoty sa v minulosti stali aj v iných štátoch USA. Napríklad v roku 2011 boli jeho iniciátormi demokrati vo Wisconsine.