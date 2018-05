Polícia v Haagu vyšetruje útok nožom s troma ťažko zranenými

Útočník si vybral svoje obete zjavne náhodne, pričom údajne pokrikoval arabskú frázu Alláhu akbar (Boh je najväčší).

Haag 7. mája (TASR) - Pravdepodobne psychicky narušený muž spôsobil ešte v sobotu ťažké zranenia trom osobám v holandskom Haagu, keď na ne zaútočil nožom na jednom z miestnych námestí. Agentúra DPA o tom informovala v pondelok s odvolaním sa na vyhlásenie holandskej polície.



Úrady podľa neho o nemenovanom 31-ročnom mužovi vedia, že je "pomätený", vyšetrovanie ohľadne "motívu a pozadia" jeho konania sa však ešte neskončilo. Polícia zatiaľ nepotvrdila ani správy holandských médií, podľa ktorých by malo ísť o utečenca zo Sýrie.



Útočník si vybral svoje obete zjavne náhodne, pričom údajne pokrikoval arabskú frázu "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Holandská televízia uviedla, že vyšetrovatelia preverujú i teroristický motív, k čomu sa polícia nechcela vyjadriť.



Traja ťažko zranení, ktorých previezli do nemocnice, by mali byť mimo ohrozenia života. V nemocnici skončil aj útočník, ktorého policajti zneškodnili streľbou.



Média podľa DPA informovali, že spomínaný muž na seba predtým upozornil už viackrát - napríklad vo februári, keď povyhadzoval na ulicu celé vybavenie svojej domácnosti.