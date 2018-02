Polícia v Iráne zatkla ženy zapojené do protestu proti noseniu hidžábu

Podľa iránskej agentúry Tasním, blízkej vláde, tak urobili v rámci kampane známej ako Biele stredy. Aktivisti v Iráne sa vtedy obliekajú do bieleho na protest proti striktným pravidlám odievania.

Teherán 1. februára (TASR) - Iránska polícia zadržala 29 žien, ktoré si na verejnosti na protest sňali z hlavy svoje zvyčajné moslimské závoje - hidžáby. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá.



Miesto ani čas zatknutia žien neboli zverejnené.



Podľa iránskej agentúry Tasním, blízkej vláde, tak urobili v rámci kampane známej ako Biele stredy. Aktivisti v Iráne sa vtedy obliekajú do bieleho na protest proti striktným pravidlám odievania zavedených po islamskej revolúcii v roku 1979.



V súlade s nimi musia hidžáb nosiť v Iráne všetky ženy a dievčatá od dovŕšenia deviateho roku života. Okrem toho musia vždy mať oblečenie zakrývajúce ramená a nohy a odev skrývajúci krivky tela. Porušenie týchto pravidiel sa trestá pokutou do 500.000 rialov (v prepočte asi 11 eur) či dvoma mesiacmi väzenia.



V rámci kampane, ktorú obhajujú satelitné televízne siete v zahraničí vysielajúce v jazyku fársí, by si mali všetci účastníci zložiť z hlavy svoje biele hidžáby.



V posledných dňoch ľudia na sociálnych sieťach zdieľali príspevky, ako si niekoľko žien na verejnosti v Teheráne a ďalších mestách demonštratívne sňalo z hlavy biele hidžáby, napichlo na palice a mávalo s nimi nad hlavami.