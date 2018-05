Polícia v Ostrave postrelila muža zabarikádovaného s výbušným systémom

Policajti dorazili na miesto v stredu dopoludnia na základe oznámenia od príbuzných a známych. Podľa nich muž asi mesiac svoje bydlisko neopustil a rodina sa o neho bála.

Praha 30. mája (TASR) - V jednom z rodinných domov v ostravskej štvrti Poruba sa v stredu zabarikádoval muž. Polícii sa ho zakrátko podarilo zadržať, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Zabarikádovaný muž mal pri sebe nástražný výbušný systém. Na policajtov namieril zbraň a tí ho strelili do nohy. Postrelenému muža následne odviezli do nemocnice.



Policajti dorazili na miesto v stredu dopoludnia na základe oznámenia od príbuzných a známych. Podľa nich muž asi mesiac svoje bydlisko neopustil a rodina sa o neho bála.



"Policajti na mieste zistili, že muž žije. Pohľadom cez okno zistili, že v dome môže byť nástražný výbušný systém. Začali sme vyjednávanie," uviedol riaditeľ moravskosliezskej polície Tomáš Kužel.



Vyjednávanie nebolo úspešné, pričom hrozilo riziko výbuchu. Policajti zásahovej jednotky a pyrotechnik preto vnikli do domu a muža zadržali. Ešte predtým muž namieril na policajtov svoju zbraň, zasahujúci policajti ho postrelili.



Muž sa podľa Kužela nachádza v starostlivosti lekára. Dodal, že počas zásahu došlo aj k spusteniu výbušného systému a policajti museli urýchlene objekt opustiť. Polícia aktuálne vyšetruje, čo sa presne stalo.



Policajti bezprostredné okolie domu uzavreli, nikoho nepúšťali dovnútra a odkláňali tiež dopravu. Polícia evakuovala obyvateľstvo z okolia niekoľkých stoviek metrov.