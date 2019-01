Polícia v Paríži zrušila ďalší provizórny prisťahovalecký tábor

Francúzsko pravidelne likviduje provizórne utečenecké tábory v Paríži a pozdĺž pobrežia Lamanšského prielivu. Tie často zakladali utečenci usilujúci sa dostať do Británie.

Paríž 29. januára (TASR) - Približne 300 migrantov vysťahovala francúzska polícia v utorok z provizórneho tábora na severe Paríža s cieľom premiestniť ich do oficiálnych zariadení. Informovala o tom agentúra Reuters.



Migranti žili v stanovom tábore rozloženom pod mostom pri parížskom obchvate "Périphérique", ktorý prechádza 20 mestskými obvodmi. Utečenci prevažne z Afriky a Afganistanu súhlasili s presťahovaním a dobrovoľne nastúpili do pripravených autobusov.



Ako uviedol predstaviteľ miestnej samosprávy Bruno André, všetci obyvatelia provizórneho tábora "podstúpia zdravotnú prehliadku, následne bude preskúmaný ich právny štatút a potom budú v súlade so svojimi právami zaslaní do príslušných centier".



V roku 2018 podľa Reuters prudko vzrástol práve počet migrantov snažiacich sa dostať z Francúzska do Británie. Francúzska vláda v tomto kontexte už avizovala, že prijme tvrdé opatrenia s cieľom odradiť migrantov od návratu na severné pobrežie.



Európa vo zvýšenej miere zápasí s rastúcim počtom migrantov od roku 2015. Viac ako milión ľudí z Afriky a Blízkeho východu sa pokúsilo dostať na európsky kontinent cez Turecko, alebo Stredozemné more.