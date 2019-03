Polícia vykonala prehliadku u matky a sestry útočníka z N. Zélandu

Masakra v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch si vyžiadala 50 obetí na životoch a 50 zranených.

Sydney 18. marca (TASR) - Austrálska polícia vykonala v pondelok domové prehliadky u matky a sestry páchateľa piatkovej hromadnej vraždy v dvoch mešitách na Novom Zélande. Informovala o tom agentúra AP.



Masakra v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch si vyžiadala 50 obetí na životoch a 50 zranených. Strelca, 28-ročného austrálskeho pravicového extrémistu Brentona Tarranta, zatkli krátko po čine a obvinili z vraždy.



Útočníkova matka Sharon Tarrantová žije v meste Lawrence vo východoaustrálskom štáte Nový Južný Wales a jeho sestra Lauren v tamojšej prímorskej oblasti Sandy Beach. Obe sa v pondelok vrátili domov po prvý raz od piatkovej streľby a polícia u nich vykonala domové prehliadky. Obe ženy boli podľa správ austrálskych médií vzaté do ochrannej policajnej väzby.



Brenton Tarrant vyrástol v meste Grafton v austrálskom Novom Južnom Walese. Podľa austrálskych úradov však v krajine za posledné tri roky strávil dovedna len 45 dní.



Domové prehliadky u páchateľovej matky a sestry mali zaistiť prípadné dôkazy, ktoré by mohli pomôcť novozélandským vyšetrovateľom pri objasňovaní piatkového útoku. Ani jedna zo žien v súvislosti s prehliadkami neposkytla vyjadrenie médiám.



Šéf novozélandskej polície Mike Bush ubezpečil, že austrálski kolegovia v rámci prehliadok nenašli nič, čo by mohlo ohroziť verejnosť.