Polícia vyšetruje prípad balíka zaslaného princovi Harrymu a Meghan

Londýn 22. februára (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia prešetruje podozrivý balík, ktorý bol zaslaný britskému princovi Harrymu a jeho snúbenici Meghan Markleovej. Vo štvrtok o tom informovala samotná polícia.



Podľa nej bol "balík obsahujúci nejakú látku" doručený do Paláca sv. Jakuba, kde sa nachádza oficiálne Harryho sídlo, 12. februára.



Polícia dodala, že látku "podrobili testom a potvrdilo sa, že nie je podozrivá".



Detektívi teraz vyšetrujú prípad zásielky ako trestný čin spáchaný so zákerným úmyslom. Noviny Evening Standard napísali, že balík obsahoval aj rasistický odkaz.



Princ a Markleová majú uzavrieť manželstvo 19. mája na Windsorskom zámku, jednej z oficiálnych rezidencií britskej monarchie.



Tento mesiac už skôr bol do kancelárie v parlamente doručený list s obsahom bieleho prášku, čo viedlo k čiastočnej evakuácii budovy. Aj v tomto prípade sa zistilo, že prášok nebol jedovatý, pripomenula tlačová agentúra AP.