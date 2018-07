Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s raziou v Zooparku Bašť

Jedným z dejísk zásahu polície mala byť podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu aj tržnica SAPA v Prahe, pretože do nelegálneho obchodovania mali byť zapletení i príslušníci vietnamskej komunity v ČR.

Praha 17. júla (TASR) - Trestné stíhanie troch osôb začala česká polícia pre neoprávnené narábanie s voľne žijúcimi chránenými živočíchmi i s divoko rastúcimi rastlinami. Deň po policajnej akcii súvisiacej so zabíjaním tigrov v Zooparku Bašť pri Prahe, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s colníkmi a inšpektorátom ochrany životného prostredia na viacerých miestach v ČR, to pre denník Právo potvrdila šéfka dozorujúceho Okresného štátneho zastupiteľstva v Českej Lípe Jitka Bojanová.



Podľa jej slov všetky tri stíhané osoby, ktorým v prípade potvrdenia viny súdom hrozí šesť mesiacov až päť rokov za mrežami, polícia zadržala a zvažuje, či podá návrh na uvalenie väzby.



Jedným z dejísk pondelkového zásahu českej polície mala byť podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu aj tržnica SAPA v Prahe, pretože do nelegálneho obchodovania mali byť zapletení i príslušníci vietnamskej komunity v ČR. Tigrie produkty sa využívajú v tradičnej vietnamskej medicíne.



Podľa informácií, ktoré získal denník Právo a sprostredkoval ich server Novinky.cz, by medzi obvinenými mohol byť niekto z vedenia spomínaného Zooparku, kde mali prísť o život tri tigre. Jeho prevádzkovateľom je člen známej cirkusovej rodiny Ludvík Berousek, ale aj jeden cudzinec pravdepodobne z Vietnamu a špecialista na preparovanie kože a pazúrov.



Viac svetla do prípadu by mohla priniesť na stredu avizovaná tlačová konferencia.