Polícia zadržala 7 osôb spájaných so snahou o odtrhnutie Katalánska

Jedna zadržaná osoba je podozrivá z terorizmu.

Madrid 10. apríla (TASR) - Sedem osôb zadržala v utorok v Katalánsku španielska polícia pri zásahu voči výtržnostiam spájaných so snahou tohto regiónu o odtrhnutie sa od Španielska. Jedna zadržaná osoba je podozrivá z terorizmu, uviedla agentúra AP.



Podľa polície ide o ženu považovanú za vodkyňu tzv. katalánskych Výborov pre obranu republiky - občianskej siete organizujúcej protesty, ktorá v snahe presadiť svoju požiadavku nezávislosti regiónu blokovala cestné i železničné spojenia do Katalánska. Polícia síce nevysvetlila, na základe čoho je žena obvinená z terorizmu, španielske úrady však činy zmienenej iniciatívy označujú za sabotáž.



Katalánska polícia Mossos d'Esquadra zároveň v utorok zadržala šesť mužov podozrivých z výtržností na verejnosti, ku ktorým došlo počas januárových protestov pred katalánskym parlamentom. Tie vypukli v čase, keď sa katalánski poslanci pokúšali zvoliť si za nového regionálneho lídra bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý po Madridom nepovolenom referende o nezávislosti utiekol do zahraničia, aby sa vyhol zadržaniu španielskymi orgánmi. Nakoniec však hlasovanie o novom predsedovi vlády odložili.



Utorňajšie zadržania označila trojica secesionistických strán, ktoré majú v katalánskom parlamente väčšinu, za prenasledovanie separatistov španielskymi orgánmi. Secesionistické skupiny zároveň avizovali, že budú reagovať pouličnými protestmi.