Nemci zadržali podozrivých pašerákov, migrantov prevážali aj cez ČR

Na raziách sa zúčastnilo vyše 200 policajtov.

Lipsko 31. januára (TASR) - Troch mužov podozrivých z pašovania migrantov v kamiónoch cez Európu do Nemecka zatkli počas razií po celej krajine. Podľa agentúry DPA o tom informovala v stredu nemecká spolková polícia. Zadržaní prevážali migrantov do Nemecka údajne aj cez Českú republiku, uviedol spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na verejnoprávnu rozhlasovú stanicu MDR (Mitteldeutscher Rundfunk).



Policajti podnikli razie v stredu skoro ráno v bytoch a vo firmách v hlavnom meste Berlín, ako aj v troch ďalších nemeckých spolkových krajinách Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko i Brémy. Policajná operácia za účasti vyše 200 príslušníkov sa zameriavala na veľký pašerácky gang, ktorý pôsobil na balkánskej trase, jednej z hlavných trás migrantov smerujúcich do bohatých štátov v západnej Európe.



Hovorca nemeckej spolkovej polície uviedol, že dvoch z podozrivých zadržali v Berlíne, tretieho zatkli v kúpeľnom meste Bad Muskau na nemecko-poľských hraniciach.



Podľa stanice MDR sú zadržanými občania Turecka, Bulharska a Poľska.



Utečenec, ktorý sa chcel dostať do Nemecka, mal podľa informácii rádia zaplatiť 8000 eur. Ľudí pašovali v nákladných vozidlách za tovarom. Do Nemecka takto dopravili okolo 160 osôb vrátane niekoľkých detí. Migrantov prevážali buď cez Poľsko alebo cez Českú republiku, uviedol portál Novinky.cz s odvolaním sa na stanicu MDR.