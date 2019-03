Polícia zadržala v Mali podozrivých zo spáchania etnickej masakry

Na miesto masakry v nepokojnom regióne Mopti bol vyslaný tím vyšetrovateľov OSN.

Bamako 29. marca (TASR) - V Mali zadržali piatich podozrivých zo spáchania etnickej masakry, ku ktorej došlo minulú sobotu v strednej časti krajiny. O život vtedy prišlo najmenej 157 ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na malijskú prokuratúru.



Útočníkov medzi ďalšími pacientmi spoznalo niekoľko zranených ľudí, uviedol pre Reuters prokurátor regiónu Mopti. Podľa jeho slov piatich podozrivých previezli do hlavného mesta Bamako a momentálne sú pod dozorom.



Členovia milícií lovecko-poľnohospodárskeho etnika Dogonov mali zaútočiť na dedinu Ogossagou, obývanú príslušníkmi znepriateleného pastierskeho kmeňa Fulbov. Medzi obeťami sú aj tehotné ženy, malé deti, starí ľudia a tiež miestny náčelník.



Pokojné spolunažívanie medzi oboma spomínanými etnikami narušil vzostup islamských extrémistov, ku ktorému došlo v Mali v posledných rokoch. Členovia kmeňa Dogon obviňujú prevažne moslimských Fulbov z podpory džihádistov. Samotní Fulbovia to popierajú.



Na miesto masakry v nepokojnom regióne Mopti bol vyslaný tím vyšetrovateľov OSN. Medzinárodný trestný súd takisto uviedol, že tento prípad by mohol spadať pod jeho právomoci.