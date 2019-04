Polícia zasahovala proti islamistickej sieti v 9 spolkových krajinách

Policajti prehľadali približne 90 objektov v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Berlíne, Dolnom Sasku, Hamburgu, Hesensku, Porýní-Falcku, Severnom Porýní-Vestfálsku a Šlezvicku-Holštajnsku.

Düsseldorf/Berlín 10. apríla (TASR) - Polícia v deviatich nemeckých spolkových krajinách zasahovala v stredu proti skupinám patriacim do celoštátnej siete islamistov, ktorá údajne pod zásterkou humanitárnej pomoci podporuje palestínske radikálne hnutie Hamas.



Policajti od skorého rána prehľadali približne 90 objektov v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Berlíne, Dolnom Sasku, Hamburgu, Hesensku, Porýní-Falcku, Severnom Porýní-Vestfálsku a Šlezvicku-Holštajnsku, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na spolkové ministerstvo vnútra. Nikoho pritom nezadržali.



Na stredajších zásahoch sa podieľalo zhruba 800 policajtov.



Podľa zverejnených údajov stoja na čele uvedenej siete spolky WWR Help a Ansaar International so sídlom v Severnom Porýní-Vestfálsku. Z doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že ide o organizácie s extrémistickým pozadím.



Podľa spolkového rezortu vnútra sú náznaky, že členovia siete finančne a propagandisticky podporujú Hamas — militantné islamistické hnutie, ktoré od roku 2007 ovláda palestínske pásmo Gazy. Nemenované zdroje DPA z prostredia bezpečnostných zložiek uviedli, že len v Severnom Porýní-Vestfálsku vyzbierali predmetné spolky viac než 12 miliónov eur.



"Kto pod zásterkou humanitárnej pomoci podporuje Hamas, opovrhuje základnými hodnotovými úsudkami našej ústavy," povedal v tejto súvislosti nemecký minister vnútra Horst Seehofer. Dodal, že týmto spôsobom je taktiež diskreditovaná práca mnohých humanitárnych organizácií, ktoré "sa v zložitých rámcových podmienkach zaviazali k neutralite".



Izrael, EÚ a Spojené štáty zaraďujú Hamas medzi teroristické organizácie.