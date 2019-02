V Holandsku zatkla polícia muža podozrivého z teroristického útoku

Muž, ktorého identitu nezverejnili, bol zatknutý po tom, ako holandská tajná služba úrady upozornila na to, že je podporovateľom militantnej organizácie Islamský štát (IS) a vlastní zbraň.

Amsterdam 27. februára (TASR) - Holandská prokuratúra v stredu oznámila, že v meste Groningen zatkla 48-ročného muža podozrivého z prípravy teroristického útoku a uňho doma našla zbraň i strelivo. Informovala o tom agentúra AP.



Vyšetrujúci sudca poslal muža na 90 dní do vyšetrovacej väzby.



Polícia pri prehliadke jeho bydliska našla zbraň, ktorá bola ukrytá v detskom ruksaku.



Úrad holandského Národného koordinátora pre bezpečnosť a boj proti terorizmu v utorok potvrdil, že v krajine je stále v platnosti štvrtý, teda druhý najvyšší, stupeň teroristického ohrozenia.