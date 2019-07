Polícia zatkla v Moskve vyše 1000 demonštrantov

Na proteste sa zúčastnilo celkovo približne 3500 ľudí.

Moskva 27. júla (TASR) - Ruská polícia zadržala v sobotu v centre Moskvy vyše 1000 demonštrantov, ktorí sa zúčastnili na úradmi nepovolenom proteste proti vylúčeniu niektorých opozičných kandidátov z volieb do moskovskej mestskej dumy. S odvolaním sa na vyhlásenie polície o tom informovala agentúra AFP.



Celkovo "1074 ľudí bolo zadržaných za rôzne trestné činy na nepovolenej demonštrácii v centre mesta", uviedli predstavitelia moskovskej polície, ktorých citovali ruské tlačové agentúry.



Polícia podľa agentúry AP odvolávajúcej sa na organizáciu OVD-Info, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach, prehľadala stanicu internetovej televízie Dožď, ktorá protest pokrývala. Na vypočúvanie pred vyšetrovací výbor následne predvolala jej šéfredaktorku Aleksandru Perepelovovú. Polícia tiež vtrhla do nahrávacieho štúdia popredného a momentálne väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, z ktorého sa taktiež vysielal záznam z protestu, a zadržala tam Vladimira Milonovova, muža zodpovedného za toto vysielanie.



Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili pred budovou moskovskej radnice, kde požadovali o zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách.



Na proteste sa zúčastnilo celkovo približne 3500 ľudí, "medzi nimi aj približne 700 novinárov a blogerov, ktorí v predstihu informovali o tom, že budú protest pokrývať", uviedla polícia.



Polícia napokon protest pred radnicou rozohnala, mnohí z demonštrantov sa však potom zhromaždili na námestí vzdialenom zhruba kilometer od radnice, kde následne došlo k ďalším zatýkaniam. Reportéri agentúry AFP uviedli, že k viacerým zo zatknutí došlo násilných spôsobom, pričom polícia pri zásahoch proti demonštrantom používala obušky.



Ruské bezpečnostné zložky zadržali ešte pred samotným protestom aj niektorých kandidátov na poslancov moskovskej mestskej dumy. Boli medzi nimi opozičný politik Iľja Jašin, líder Strany zmien Dmitrij Gudkov, nezávislá kandidátka Ľubov Soboľová, Julija Gaľaminová a hlava Fondu boja s korupciou (FBK) Ivan Ždanov. Všetkých neskôr prepustili, uvádza agentúra AP. Dodáva však, že Ždanov a Soboľová sa následne zúčastnili na proteste, ktorý sa presunul na námestie pri radnici, kde ich opäť zadržali. Aké obvinenia im hrozia, nebolo bezprostredne známe.