Polícia zhabala v Neapole rekordné množstvo vyše osem tona hašišu

Rím 9. apríla (TASR) - Vyše osem ton hašiša zhabala v pondelok talianska polícia v sklade v centre Neapola. Tisíce kilogramových balení tejto drogy boli podľa nej ukryté v dvanástich celofánom obalených drevených paletách, informovala agentúra DPA.



Salvatore Salvo z talianskej finančnej polície na tlačovej konferencii v Neapole uviedol, že ide o "vôbec najväčšie množstvo drog skonfiškovaných na území Talianska". Dodal, že terčom takýchto rozsiahlych protidrogových razií bývajú zvyčajne lode na otvorenom mori.



Zásielka drog pochádzala z Maroka, pričom do Talianska sa dostala v kamióne zo susedného Španielska. Polícia sa domnieva, že do prípadu je zapletená neapolská zločinecká organizácia Camorra. Polícia pri pondelňajšom zásahu zatkla 47-ročnú majiteľku skladu.



"Drogy sú stále hlavnou činnosťou organizovaného zločinu, pričom prostriedky z tejto nezákonnej činnosti sa následne opäť investujú do pašovania cigariet, (kúpy) nehnuteľností či falšovania," konštatoval miestny šéf talianskej finančnej polície Gianluigi D'Alfonso.