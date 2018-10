Polícia žiada o spoluprácu v prípade rukojemníckej drámy v Kolíne

K incidentu došlo v pondelok zhruba napoludnie po tom, čo útočník zapálil v staničnej reštaurácii rýchleho občerstvenia zápalnú fľašu.

Kolín nad Rýnom 16. októbra (TASR) - Nemecká polícia vyzvala v utorok verejnosť, aby poskytla prípadné fotografie a videozáznamy z rukojemníckej drámy, ktorá sa odohrala v pondelok v lekárni na hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom. Páchateľom bol podozrivý islamista, informuje o tom agentúra DPA.



Polícia na sociálnej sieti Twitter zverejnila webový portál umožňujúci verejnosti nahrať potenciálne dôkazové materiály. Zároveň informovala, že vyšetrovanie pondelkového incidentu "beží na plné obrátky". Nemecké železnice na Twitteri uviedli, že vlaky v Kolíne jazdia opäť podľa bežného cestovného poriadku.



K incidentu došlo v pondelok zhruba napoludnie po tom, čo útočník zapálil v staničnej reštaurácii rýchleho občerstvenia zápalnú fľašu. Zranenia pritom utrpeli dve osoby vrátane 14-ročného dievčaťa a ďalší človek utrpel šok. Páchateľ z reštaurácie vybehol a útočisko hľadal v lekárni, kde vzal za rukojemníčku jednu ženu. Polícia do lekárne následne vtrhla a postrelila ho, pričom utrpel ťažké zranenia. Oživovali ho a po prevoze do nemocnice sa podrobil operácii. Polícia v utorok informovala, že sa stále nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Svedkovia tvrdia, že útočník sa označil za člena teroristickej organizácie Islamský štát (IS), polícia však zdôraznila, že to doposiaľ nebolo možné nezávisle potvrdiť.



Podozrivého zatiaľ oficiálne neidentifikovali. Polícia v pondelok večer oznámila, že našli doklady 55-ročného Sýrčana, ktoré "s veľkou pravdepodobnosťou" patria útočníkovi. Medzi dokladmi bolo aj povolenie na pobyt v Kolíne do polovice roku 2021.