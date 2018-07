Polícia zverejnila nové informácie o obetiach streľby v Toronte

Podľa chirurga z Nemocnice sv. Michala v Toronte Najmu Ahmeda sú zranenia piatich postrelených kritické, ich stav je však stabilizovaný.

Toronto 23. júla (TASR) - Obeťami streľby ozbrojeného muža v kanadskom Toronte sú desaťročné dievča a 18-ročná mladá žena. Informoval o tom v pondelok šéf torontskej polície Mark Saunders, podľa ktorého je ďalších 13 postrelených osôb vo veku 10-59 rokov. Ich zranenia sa dajú označiť od drobných až po vážne, dodal.



Saunders nezverejnil totožnosť 29-ročného útočníka, ktorý prišiel o život počas následnej prestrelky s políciou. Vyšetrovatelia príčinu tohto tragického incidentu stále nepoznajú, píše agentúra AP.



Podľa chirurga z Nemocnice sv. Michala v Toronte Najmu Ahmeda sú zranenia piatich postrelených kritické, ich stav je však stabilizovaný. Traja postrelení museli podstúpiť okamžité operácie na záchranu života. Nemocnica totožnosť zranených nepriblížila.



Po útoku v torontskej štvrti Greektown v nedeľu večer miestneho času ostali mŕtvi traja ľudia vrátane ozbrojenca.



Polícia objavila 29-ročného podozrivého páchateľa o tri bloky ďalej od miesta streľby a došlo k prestrelke.



Podľa svedkov muž v čiernom odeve a tmavej šiltovke vystrelil 20- až 30-krát. Na videu, ktoré urobil jeden zo svedkov, vidieť, ako rýchlo kráčal a vypálil tri výstrely z chodníka do najmenej jedného obchodu či reštaurácie.



Torontská štvrť Greektown je rušná obytná štvrť s preplnenými gréckymi reštauráciami a kaviarňami.



Agentúra AP pripomína, že masové streľby sú v najväčšom kanadskom meste zriedkavé. Minulý víkend však torontská polícia rozmiestnila do ulíc posily v reakcii na nedávny nárast násilných trestných činov páchaných strelnými zbraňami. Podľa starostu Johna Toryho je problémom to, že "sú ľahko prístupné pre príliš veľa ľudí".