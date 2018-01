Politické nepokoje v Kongu si v nedeľu vyžiadali najmenej šesť obetí

Organizátori pochodu proti režimu konžského prezidenta Laurenta Kabilu tvrdia, že zákrok bezpečnostných jednotiek si vyžiadal desiatku obetí.

Kinshasa/New York 23. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres žiada dôsledné prešetrenie okolností smrti najmenej šiestich ľudí, ktorí v nedeľu zahynuli pri streľbe polície do účastníkov pochodu proti režimu konžského prezidenta Josepha Kabilu.



Guterres okrem toho apeloval na vedenie Konžskej demokratickej republiky (KDR), aby ľudí zodpovedných za túto streľbu do davu vydalo spravodlivosti.



Ako informoval spravodajský portál Jeune Afrique, vedenie KDR sa udalosti z nedele snaží bagatelizovať - tvrdí, že obete sú len dve a že neprišli o život pri streľbe polície do davu, ale usmrtili ich údajne zblúdené strely.



Cieľom pochodov organizovaných laickými združeniami katolíkov je protestovať proti zotrvaniu Josepha Kabilu v úrade prezidenta a domáhať sa realizácie politickej dohody z 31. decembra 2016. Úrady v KDR tieto protestné pochody zakázali a proti ich účastníkom zasiahli.



Konžská ministerka pre ľudské práva Marie-Ange Mushobekwová v utorok vo vysielaní rozhlasovej stanice RFI uviedla, že "sloboda slova, vierovyznania a zhromažďovania je garantovaná ústavou Konžskej demokratickej republiky. Ale len za (predpokladu) rešpektovania verejného poriadku". Mushobekwová prisľúbila dôsledné prešetrenie udalostí z nedele a potrestanie prípadných vinníkov.



Organizátori pochodu tvrdia, že zákrok bezpečnostných jednotiek si vyžiadal desiatku obetí. Vo svojom vyhlásení z pondelka žiadali "boží ľud, aby bol v pohotovosti až do ďalšej výzvy". Dátum ďalšieho protestu však neuviedli.



Podľa apoštolskej nunciatúry v Kinshase polícia KDR v nedeľu strieľala v šiestich mestách: Kinshasa, Kisangani, Goma, Bukavu, Lubumbashi a Mbuji-Mayi, pričom použila ostrú muníciu. Kým nunciatúra hovorí o desiatke obetí a 60 zranených, OSN informuje o 63 zranených a biskupstvo v Kinshase o 127 zranených, z toho niektorí utrpeli aj strelné zranenia. Polícia počas protestov zatkla najmenej 210 osôb, pričom väčšinu z nich po výsluchu prepustila.



K situácii v KDR sa v nedeľu - ešte počas návštevy v Peru - vyjadril aj pápež František, ktorý tlmočil svoje znepokojenie z krvavých násilností sprevádzajúcich krízu v tejto stredoafrickej krajine, známej tiež pod niekdajším názvom Zair (1971-97).



Kabila sa stal prezidentom KDR v roku 2001 a bolo mu ústavne zakázané uchádzať sa po vypršaní mandátu o ďalšie funkčné obdobie. Nijaké prezidentské voľby sa však nekonali a súd rozhodol, aby Kabila zostal v úrade do ďalších volieb.



Jeho strana tvrdila, že to nie je možné pred polovicou roka 2018, pričom ako dôvod uviedla náročnú organizačnú prípravu. Opozičné sily reagovali pouličnými demonštráciami, požadujúc, aby sa voľby uskutočnili v čo najkratšom termíne.



Politické strany v KDR podpísali 31. decembra 2016 dohodu, ktorá vyzýva Kabilu, aby sa po nasledujúcich voľbách vzdal moci.