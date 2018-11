Politico: Ak bude Weber predsedom EK, nemôže byť šéfom CSU

Helsinki 6. novembra (TASR) - Predseda politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber, ktorý je považovaný za favorita v straníckom súboji o post volebného lídra ľudovcov pre eurovoľby a na post predsedu budúcej Európskej komisie, naznačil, že by aj v prípade získania tejto pozície mohol šéfovať Kresťansko-sociálnej únii (CSU) v Bavorsku.



Európsky týždenník Politico v utorok v tejto súvislosti upozornil, že pravidlá fungovania exekutívy EÚ túto možnosť nepovoľujú.



O kandidátovi EPP na najvyššiu funkciu v exekutíve EÚ rozhodne dvojdňový kongres strany (7.-8.11) v Helsinkách. Delegáti snemu sa budú v stredu prostredníctvom tajného hlasovania rozhodovať medzi Manfredom Weberom a bývalým fínskym premiérom a súčasným podpredsedom Európskej investičnej banky Alexom Stubbom.



"Doteraz som jasne preukázal, že môžem kombinovať moje úlohy v Európe s tými pre CSU,", uviedol Weber pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild. Uviedol tak v odpovedi na otázku či by mohol byť aj lídrom CSU, bavorského politického spojenca Kresťansko-demokratickej únie (CDU), ktorú vedie kancelárka Angela Merkelová. Súčasným lídrom CSU je nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



Politico však upozornil na skutočnosť, že revidovaný kódex správania eurokomisárov, ktorý exekutíva EÚ schválila tento rok, výslovne zakazuje spojenie straníckych funkcií s riadiacou zodpovednosťou v rámci eurokomisie. Kódex teda zabráni tomu, aby sa Weber - v prípade ak sa stane predsedom budúcej Európskej komisie - uchádzal aj o post šéfa CSU.



Pravidlá fungovania EK povoľujú eurokomisárom účasť na národnej politike v pozícii "členov národných politických strán" alebo "čestných predsedov" bez riadiacich kompetencií v rámci strany. Môžu vystupovať aj v mene odborov a zúčastňovať sa na národných volebných kampaniach, avšak za predpokladu, že to neohrozí ich pôsobenie v službách Európskej komisie a priority, ktoré vyplývajú z ich povinnosti v rámci tejto inštitúcie.







